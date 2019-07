Nie żyje dziennikarz. Miał tylko 29 lat. Wieczny odpoczynek...

Śmierć w tak młodym wieku przypomina nam o tym, że "nie znamy dnia, ani godziny". Na ziemi jesteśmy tylko "na chwilę", a naszym celem jest zbawienie. Może warto dziś pójść do spowiedzi? A jeżeli nie dziś, to zachęcamy, by uczynić to w najbliższy piątek, który jest Pierwszym Piątkiem Miesiąca.