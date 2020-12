Nie zapomnij pomodlić się dziś za papieża! Franciszek świętuje urodziny

Papież Franciszek obchodzi dziś 84. rocznicę urodzin. To jego ósme urodziny od czasu objęcia Stolicy Piotrowej. Do Rzymu docierają dziś życzenia od przywódców państw, rządów, osobistości religijnych, ludzi nauki i kultury z całego świata. Wszyscy pamiętajmy tego dnia o modlitwie za Ojca Świętego, prosząc Boga o potrzebne dla niego łaski, światłość Ducha Świętego i odwagę głoszenia światu Chrystusa.

Papież Franciszek urodził się 17 grudnia 1936 r. w Buenos Aires jako Jorge Mario Bergoglio. Z czwórki rodzeństwa żyje jeszcze jedynie jego 72. letnia dziś siostra Maria Elena. W 1958 roku, po ukończeniu technikum chemicznego, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 roku z rąk arcybiskupa Córdoby Ramóna José Castellano.

20 maja 1992 roku został powołany przez papieża Jana Pawła II na biskupa pomocniczego archidiecezji Buenos Aires. Sakrę biskupią przyjął 27 czerwca z rąk kard. Antonio Quarracino. Jako swoją biskupią dewizę obrał słowa: „Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”. Arcybiskupem Buenos Aires został 30 listopada 1998 roku. Trzy lata później papież Jan Paweł II włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego. Brał udział w konklawe, na którym wybrano Benedykta XVI. Już wtedy miał być poważnym kandydatem na biskupa Rzymu.

Wybrany został osiem lat później, 13 marca 2013. Jako pierwszy papież w historii Kościoła przyjął imię Franciszek. Jest też pierwszym biskupem Rzymu z Ameryki Południowej i pierwszym papieżem z Towarzystwa Jezusowego.

Modlitwa za papieża:

Jezu, jedyna Drogo do Ojca,

Prawdo i Życie człowieka.

Ty Obiecałeś prowadzić swój Kościół

do końca czasów.

Ty wybrałeś naszego Ojca Świętego, Franciszka,

ustanawiając go Pasterzem Kościoła Powszechnego.

Udziel mu pełni łask Ducha Świętego,

niech utwierdza nas w wierze

i prowadzi nas we wspólnocie nadziei i miłości.

Za wstawiennictwem Maryi, Dziewicy i Matki,

zjednocz nas z Następcą św. Piotra

i umacniaj nas w każdej Eucharystii,

dając nam siłę, byśmy pocieszali prześladowanych,

byli solidarni z biednymi i cierpiącymi,

głosząc Twoją Śmierć i Zmartwychwstanie

wszystkim narodom Ziemi.

Amen.

kak/misyjne.pl