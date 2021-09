,,Nie trzeba umierać, aby pójść do nieba’’. Pastor poszedł na katolicką Mszę

„Doświadczałem tego, co opisywali aniołowie i święci, co św. Jan zapisał w Apokalipsie. Zszedłem do podziemia i w górę do nieba. Poszedłem na katolicką mszę, a to była niebiańska liturgia” – mówi Scott Hann, były protestancki pastor, który zdecydował się pójść na katolicką Mszę św. Po tym wydarzeniu zabrał żonę do katolickiego kościoła na Wigilie Paschalną.

- „Odkryłem, że nie trzeba umierać, żeby iść do nieba. Wystarczy, że pójdziemy na mszę i jesteśmy w niebie. Jesteśmy w obecności aniołów i świętych”

- stwierdził.

Po tym wydarzeniu pastor dołączył do Kościoła katolickiego. Dziś jest katolickim teologiem, zajmuje się biblistyką i teologią Eucharystii.

kak/aleteia.pl