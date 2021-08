,,Nie przewidziałem wszystkiego''. Zaskakujące słowa Bidena o wycofaniu z Afganistanu

Chaotyczne wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu to wielka klęska Joe Bidena. On sam w rozmowie na antenie telewizji ABC przyznał, że nie przewidział dokładnie tego, co się zdarzy.

Biden stwierdził, że jego zdaniem nie dało się uniknąć chaosu związanego z wyjściem USA z Afganistanu. Dodał, że będzie to badane później, gdy na wydarzenia te będziemy spoglądać wstecz.

Mówiąc o możliwości wycofania się z Afganistanu bez chaosu, stwierdził:

„[…] nie wiem, jak to można było zrobić”.

Dalej padły równie zaskakujące słowa. Biden stwierdził, że nie wiedziano jak zareagują talibowie i czy umożliwią ludziom wyjazd. Stwierdził też, że ci mimo wszystko „[…] współpracują, pozwalają Amerykanom wydostać się”.

Prezydent USA został zapytany też o to, jaki błąd został popełniony skoro doszło do tak chaotycznych scen jak ta z ewakuacją z lotniska w Kabulu. Odparł, że żadnego błędu nie było. Dalej dodał jednak:

„To był prosty wybór. Kiedy masz do czynienia z rządem Afganistanu, przywódcą tego rządu, wsiadającym do samolotu i uciekającym, kiedy widzisz afgańskie siły zostawiające uzbrojenie i uciekające - to po prostu się zdarzyło”.

dam/PAP,Fronda.pl