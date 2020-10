,,Nie bójcie się Covid-u''. Donald Trump opuścił szpital

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opuścił już szpital, w którym znajdował się z powodu zakażenia koronawirusem. Prezydent USA twierdzi, że czuje się świetnie, wręcz „lepiej niż 20 lat temu”.

„Czuję się naprawdę świetnie. Nie bójcie się Covid-u. Nie pozwólcie, by zdominował wasze życie”

- napisał Trump na Twitterze.

Amerykański prezydent szpital opuścił po godzinie 18:30, to znaczy 0:30 we wtorek w Polsce. Do Białego Domu wrócił śmigłowcem, na którego pokład wszedł w maseczce ochronnej. Pod szpitalem żegnało go kilkaset osób.

Lekarz Trumpa Sean Conley poinformował, że prezydent spełnia wszelkie kryteria aby zostać wypisanym ze szpitala, a od ostatniej gorączki minęły już 72 godziny. Stwierdził, że jest „ostrożnie optymistyczny” i dodał:

„Choć może nie wyszliśmy jeszcze do końca na prostą, to zespół i ja zgadzamy się, że wszystkie nasze oceny, a co najważniejsze, stan kliniczny, wspierają (decyzję) o bezpiecznym powrocie prezydenta do domu, gdzie będzie miał światowej klasy opieką medyczną 24 godziny na dobę”.

Podkreślił, że Trump nie wywierał presji na lekarzy w kwestii wypisania go ze szpitala.

W krotki nagraniu opublikowanym przez Donalda Trumpa na jego Twitterze amerykański prezydent mówi:

„Jedna rzecz jest pewna – nie pozwólcie się przez niego zdominować, nie bójcie się, pokonamy to razem”.

dam/PAP,TVP.Info,IAR