New Yorker prostuje skandaliczny tekst pod naciskiem polskiego MSZ, ale … to chyba jeszcze nie koniec

Chodzi opublikowany opublikowany na stronie portalu „The New Yorker” tekst pod tytułem „Atak na historyków za badanie roli Polski w Holokauście”, a jego podtytuł brzmi „Aby oczyścić naród z morderstw trzech milionów Żydów, polski rząd posunie się nawet do ścigania naukowców za zniesławienie”. W tekście wymierzone jest wprost oskarżenie o to, że niby Polska jest winna zamordowania 3 mln Żydów w trakcie II wojny światowej. New Yorker pod naciskiem polskiego MSZ prostuje i podaje liczbę 200 tys. zamordowanych Żydów też jakoby z winy Polaków. Ale czy na pewno było ich 200 tys.? I czy w tle nie znikają obrazy prawdziwych sprawców tej okropnej zbrodni?

- "Próba stworzenia obrazu, w którym przypisuje się Polakom odpowiedzialność za śmierć 3 mln Żydów jest czymś niebywałym. Ta manipulacja będzie przedmiotem zdecydowanej reakcji polskiej dyplomacji" – oświadczył wczoraj na Twitterze wiceszef polskiego MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

New Yorker wydaje się prostować tekst i pisze:

- "Ten artykuł został zaktualizowany, by doprecyzować śledztwo wobec Jana Tomasza Grossa. Podtytuł został zaktualizowany, by uwzględnić odniesienie do nazistowskiej okupacji Polski i dokładniejszy opis potencjalnych zagrożeń prawnych dla naukowców."

A nowy podtytuł brzmi:

- "Naukowcy mierzą się z pozwami o zniesławienie oraz potencjalnymi zarzutami karnymi w ramach wysiłków polskiego rządu, by oczyścić naród z zarzutów jakiejkolwiek roli w zamordowaniu trzech milionów Żydów podczas okupacji hitlerowskiej."

Podtytuł ten niestety wydaje się był kolejną manipulacją, ponieważ nie zniknęło z niego oskarżenie Polski i Polaków o zbrodnie, których dokonali na ziemiach polskich Niemcy w czasie II wojny światowej.

Cała sytuacja wygląda na starą technikę handlową. Polega ona na rzuceniu kwoty z sufitu, żeby ugrać cokolwiek i zdobyć przyczółek, a następnie doić kraj za rzekome zbrodnie. Bardzo stara technika i w dodatku z bardzo długą brodą.

Czy New Yorker nie wiedział czego pisze? A może wprost przeciwnie? A teraz mamy kolejną odsłonę spektaklu wrabiania Polski w zbrodnie Niemiec, nieważne czy nazistowskich czy hitlerowskich, ale zbrodnie Niemiec.

mp/pap/twitter/fronda.pl