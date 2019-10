,,Nawrócony'' Borys Budka. ,,Wystarczy nie kraść''. Internet bezlitosny

- Wystarczy zwykła ludzka przyzwoitość. Nie potrzeba ustaw do tego, aby żona premiera ujawniła majątek. Wystarczy zwykła ludzka przyzwoitość. (…) Wystarczy nie kraść, po prostu. Ten rząd co innego mówi, a co innego robi - stwierdził Borys Budka, polityk Platformy Obywatelskiej

- To my powołaliśmy CBA. (…) Mówią dzisiaj o rzekomych aferach PiS. My się tym różnimy, że zawsze tego z nas, kto zejdzie z drogi uczciwości, usuwamy. Nie chronimy ich tak, jak PO broni Neumanna czy Gawłowskiego. To nie są nasze standardy — powiedział Jacek Sasin