Naukowcy: Transpłciowość jest uleczalna!!!

Minnesota jako 24 stan USA wprowadziła w lipcu przepisy, według których nielegalne jest udzielanie pomocy terapeutycznej osobom cierpiącym na dysforię płciową. Tymczasem wyniki badań pokazują, że terapia osób pragnących przezwyciężyć swoje problemy z tożsamością płciową jest niezwykle skuteczna.

Raport napisany dla American College of Pediatricians (Amerykańskie Towarzystwo Pediatrów) na podstawie 15 badań przez konsultanta epidemiologa, który pragnie zachować anonimowość, wykazuje, że zamiast chirurgią i podawaniem leków dysforię płciową należy leczyć terapią.

Jak czytamy w raporcie: „Przez dziesięciolecia badacze transpłciowości i klinicyści promowali fałszywą ideologię: jeśli mężczyzna, kobieta czy dziecko twierdzą, że są członkami płci przeciwnej albo wyrażają gorące pragnienie zmiany płci poprzez interwencję hormonalną i chirurgiczną, wówczas jedyne, co można zrobić, to potwierdzić, czyli ułatwić wiarę i pragnienie takiej osoby”.

Raport podważa przekonanie stojące za tą ideologią, mówiące, że pomoc psychoterapeutyczna w przypadku takich osób się nie sprawdza. Według autora raportu jest wprost przeciwnie: zarówno psychoterapia, jak i terapia behawioralna w przypadku osób z dysforią płciową często kończy się pomyślnie. Zwraca jednak także uwagę na fakt, że do tej pory nie przeprowadzono choćby „jednego rygorystycznego badania, które porównywałoby zastosowanie psychoterapii u pacjentów z dysforią płciową z jakimikolwiek kontrolowanymi warunkami”.

Raport mimo to powołuje się na 15 opublikowanych w latach 1964-2012 badań obejmujących grupę wiekową zarówno dzieci w wieku 12 lat, jak i osoby dorosłe. Wobec tych osób stosowano psychoterapię, psychoanalizę oraz terapię grupową, a w przypadku jednej grupy zastosowano psychoterapię poznawczo-behawioralną. We wszystkich przypadkach w przeważającej mierze odnotowano skuteczność stosowanych metod, a „żadne badanie nie odnotowało tylko niepowodzenia”.

Spośród 103 pacjentów, których wyniki terapii zarejestrowano, aż 76 osób zaakceptowało swoją płeć biologiczną. „Istnieją ważne dowody sugerujące, że psychoterapia może być skuteczna w leczeniu dysforii płciowej” – stwierdza raport. Wnioski raportu odpowiadają tym, które dostarcza obszerna literatura na temat stosowania tradycyjnych metod terapeutycznych i ich skuteczności, zwłaszcza w przypadku leczenia zaburzeń tożsamości płciowej u dzieci i nastolatków.

Potwierdzające to dane można znaleźć w dokumentach Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które pokazują, że ok. 88 proc. dziewcząt i 97.8 proc. chłopców „wyrasta z dysforii płciowej”. Raport anonimowego epidemiologa krytykuje metody „leczenia”, które utwierdzają dzieci i nastolatków w ich iluzji, prowadząc często do nieodwracalnych szkód i skutków ubocznych, jakie są wynikiem terapii hormonalnej i chirurgii.

jjf/LifeSiteNews.com, acpeds.org