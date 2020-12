Naukowcy: Koronawirus był w USA już rok temu, w grudniu 2019!

Dotychczas oficjalnie głoszono, że nowy koronawirus pojawił się w Wuhan, mieście w środkowych Chinach pod koniec grudnia 2019. Tezie tej zaprzeczyły wyniki badań włoskich naukowców wskazujące, że wirus był obecny we Włoszech we wrześniu 2019. Teraz amerykańscy naukowcy stwierdzili, że było on obecny w USA w grudniu 2019, czyli w tym samym czasie gdy miał się pojawić w Chinach.

Na anglojęzycznej stronie fortune.com w artykule „Według badania COVID-19 był już w USA w grudniu 2019 roku” można przeczytać, że „koronawirus rozprzestrzeniał się na całym świecie na kilka tygodni przed zgłoszeniem pierwszych przypadków w Chinach”.

Amerykańscy naukowcy po przebadaniu „7 389 próbek krwi pobranych od dawców w dziewięciu stanach USA w okresie od 13 grudnia do 17 stycznia” odnaleźli ślady Covid u 106 osób. Próbki Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom dostarczył Amerykański Czerwony Krzyż. Do tej pory władze USA twierdziły, że pierwszy przypadek Covid miał miejsce w USA 19 stycznia 2020.

Z artykułu na stronie fortune.com wynika, że pierwszy „pacjent we Francji zaraził się wirusem po […] i pod koniec grudnia, co zaprzecza oficjalnym statystykom głoszącym, że Covid- 19 dotarło do Francji od osób wracających z Wuhan pod koniec stycznia”.

Amerykańscy naukowcy stwierdzili, „że w połowie grudnia w zachodniej części Stanów Zjednoczonych wystąpiły izolowane infekcje. Przeciwciała znaleziono również na początku stycznia w innych stanach”. […] Naukowcy wskazali, że jest mało prawdopodobne, aby przeciwciała opracowane w celu powstrzymania innych koronawirusów, ponieważ stwierdzono, że 84 próbki mają aktywność neutralizującą specyficzną dla SARS-CoV-2”.

Jak można było się dowiedzieć kilka tygodni temu na stronie internetowej włoskiego czasopisma naukowego ''Scienza in rete'' Covid był obecny we Włoszech już rok temu w 2019. Z artykułu wynika, że z badań Giovanniego Apolone i jego zespołu przeprowadzonych w Instytucie Tumor w Mediolanie, we współpracy z naukowcami ze Sieny, w próbkach krwi pobranych w ramach badań przesiewowych „Uśmiech” mających na celu identyfikację chorych na raka płuc, które były prowadzone od września 2019 roku, odnaleziono przeciwciała IgG / IgM świadczące, że osoby, od których pobrano krew przeszły Covid w 2019.

Z informacji zamieszczonych w artykule „Analiza: SARS-CoV-2 krążył dużo wcześniej, niż sądzono” na portalu TVN Meto można się dowiedzieć, że włoscy „naukowcy przeanalizowali próbki krwi pobrane od 959 ochotników biorących udział w badaniu przesiewowym w kierunku raka płuc, przeprowadzonym między wrześniem 2019 a marcem 2020 roku. U 11,6 procent z nich stwierdzono obecność przeciwciał SARS-CoV-2, co oznacza, że przeszli zakażenie. Z tej grupy 14 proc. osób miało przeciwciała już we wrześniu, a 30 proc. - w drugim tygodniu lutego. Najwięcej takich wczesnych przypadków, ponad 53 proc., odnotowano w Lombardii. Ustalenia zostały opublikowane na łamach specjalistycznego pisma "Tumori Journal", poświęconego różnym aspektom leczenia nowotworów”.

Jan Bodakowski