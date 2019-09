Nauczyciel dyskryminowany za sprzeciw wobec LGBT!

Szymon 4.9.19 11:56

Jak zwykle manipulacja i to już w samym tytule. To nie nauczyciel jest dyskryminowany, tylko nauczyciel dyskryminuje osoby LGBT jak już. I to nie jest tak, że bezprawnie zakwestionowano jego prawo do pracy. Ludzi nie można dyskryminować ze względu na poglądy, czy światopogląd, jeśli nikomu nie szkodzą. Nie można dyskryminować ani ze względu na płeć, ani rasę, ani orientację, ani wyznawaną religię. To powinno być po prostu karalne i tyle, tak jak w większości cywilizowanych państw. I wasze manipulacje niczego nie zmienią.