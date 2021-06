Najważniejsze ustalenie spotkania Duda-Biden. Minister zdradza kulisy

Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Krzysztof Szczerski uchylił na antenie TVP Info rąbka tajemnicy na temat spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Joe Bidenem w czasie ostatniego szczytu NATO. Prof. Szczerski zdradził, że głównym celem dwustronnego spotkania było potwierdzenie kontynuowania obecności amerykańskich wojsk w Polsce.

W ubiegły poniedziałek, w czasie szczytu NATO w Brukseli, z inicjatywy strony amerykańskiej doszło do dwustronnego spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. O kulisach tego spotkania na antenie TVP Info opowiedział sekretarz stanu w KPRP Krzysztof Szczerski.

Minister przekazał, że poniedziałkowe rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa militarnego, polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej i „potwierdzenia zwiększenia obecności na wschodniej flance NATO”.

- „W ramach nowej doktryny Sojusz wszystkie siły będzie kierował do obrony całego terytorium, nie tylko siły wydzielone, jak jest dzisiaj, tylko całość sił NATO będzie zwiększona i używana na tych potencjalnie zagrożonych odcinkach”

- wyjaśnił prof. Krzysztof Szczerski.

- „Po to prezydent Duda spotkał się z prezydentem Bidenem, żeby potwierdzić kontynuowanie obecności amerykańskiej w Polsce i mimo zmiany składu Białego Domu to bezpieczeństwo Polski będzie w sojuszu z USA kontynuowane. To najważniejsze ustalenie, jeśli chodzi o rozmowy”

- dodał.

kak/TVP Info