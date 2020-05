Najbliższe wybory do Parlamentu w Niemczech… korespondencyjne

matis89 6.5.20 16:02

Przecież wiadome że pseudo wybory korespondencyjne to projekt masoński i lewacki. Wspierają to wszystkie lewackie partie bo to od nich pochodzi, a te przepychanki to tylko udawany cyrk. Wybory korespondencyjne to lepsza masońska kontrola masońskich rządów rządzących nad zniewolonymi narodami. Lepsza kontrola przebiegu wyborów, lepsza możliwość kantowania i wglądu, więcej pośredników a im więcej tym lepiej dla liczących. Wybory korespondencyjne wspiera i lewacki PIS i to marzenie każdej lewackiej partii która by rządziła.