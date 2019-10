'Naga prawda' o proopozycyjnych 'elitach' kulturalnych? Idiotyczny wpis Żebrowskiego po wyborach

Patrząc na to, co zaprezentował Michał Żebrowski, można chyba przyznać rację tym, którzy twierdzą, że aktorzy świetnie i mądrze mówią cudzym tekstem, ale swoim niekoniecznie.

Żebrowski, tak jak wiele polskich "elit" kulturalnych, za rządem PiS nie przepada. W związku z tym raz zrobi sobie selfie podczas jedzenia banana, raz postraszy faszyzmem w programie Jarosława Kuźniara, innym razem... podsumuje wynik wyborów. Wcześniej przekonywał też, że da się rozstrzelać, za Rafała Trzaskowskiego, co niektórzy odebrali jako szyderstwo z Powstańców Warszawskich, jednak Żebrowski przekonywał, że było to nawiązanie do "Kordiana".