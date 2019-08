Nadziewane mini cukinie. Piękne i zdrowe!

8 mini cukinii

1/3 piersi kurczaka

1 czerwona cebula

1/2 pęczka szczypioru ( u mnie czosnkowy )

1 łyżka papryki w proszku słodkiej

olej rzepakowy do smażenia

sól do smaku

ser gouda



Cukinie po umyciu i osuszeniu przekroić na pół. Z każdej połówki wydrążyć trochę miąższu, tak, by dało się ją faszerować. Miąższ drobno pokroić. Na patelni przesmażyć cebulę, dodać drobno posiekane mięso. Smażyć, aż mięso nie będzie surowe. Dodać cukinię, paprykę w proszku, sól do smaku. Chwilę razem smażymy, by smaki się połączyły. Na papierze do pieczenia ułożyć połówki cukinii, wcześniej można pociągnąć powierzchnię lekko olejem. Połówki faszerujemy jeszcze ciepłą masą. Posypujemy startym serem. Pieczemy około 20 minut.