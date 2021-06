Nadchodzi lato - co nosić aby wyglądać modnie?

Moda męska, prezentowana przez światowej sławy projektantów w tym sezonie, zaskoczyła wielu obserwatorów. Szalona swoboda, uniwersalizm i szeroki wybór to najważniejsze kierunki, w których zmierza moda męska. Trendy tego lata to z jednej strony minimalizm, a z drugiej ciekawe printy, barwy pastelowe, ubrania oversize, robocze garnitury i bermudy. Podpowiadamy co nosić w tym sezonie, aby wyglądać modnie.

Pastele na pierwszym planie

Barwy pastelowe to kolory bardzo popularne w tym sezonie letnim - zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Takie kolory charakteryzują się dosyć dużą uniwersalnością, są jasne i niezbyt intensywne, zawierają w sobie dużą domieszkę bieli. Do popularnych barw należą między innymi jasnożółta, błękitna, pudrowy róż oraz lawendowy. Pastelowa tonacja zdecydowanie dominuje w sezonie wiosna-lato 2021 roku, a takie trendy pojawiły się między innymi na wybiegach takich marek jak Gucci, Moschino oraz Phillip Plein. Odzież męska w pastelowych barwach idealnie pasuje na letni spacer, wyjście ze znajomymi lub na randkę.

Szorty i bermudy

W tym letnim sezonie panowie mogą śmiało kupić przynajmniej kilka par krótkich spodenek, szczególnie szortów i bermudów. Bardzo modne są modele spodenek z kantem - pasują one zarówno do bardziej casualowych, jak i eleganckich stylizacji. Szorty męskie można ubrać na plażę i zestawić z kolejnym hitem tego sezonu, czyli koszulką tie die (farbowaną, ale tylko w niektórych miejscach, co daje wyjątkowy i unikalny wygląd). Męskie szorty lub bermudy można także zestawić z koszulą z długim lub krótkim rękawem oraz z letnią marynarką, okularami przeciwsłonecznymi i wygodnymi trampkami.

Minimalizm i robocze garnitury do pracy

Minimalizm w modzie męskiej to trend, który powraca od kilku sezonów i widać, że na dobre zadomowił się zarówno w ubraniach projektantów, jak i sklepów sieciowych. Bardzo popularne są minimalistyczne marynarki i garnitury, które idealnie sprawdzą się na letnie wesele lub inną imprezę okolicznościową. Z drugiej strony coraz powszechniejsza staje się „odzież robocza", czyli ubrania, w których mężczyzna wygląda jak robotnik z XX-wiecznej fabryki lub podróżnik na safari. Zdecydowanie modne są robocze garnitury, które można nosić do pracy lub wyjście ze znajomymi. Takie ubrania lansowane są między innymi przez takie marki Gucci oraz JW Anderson.

Powraca moda z lat 70. i trendy oversizowe

W tym roku zdecydowanie wyraźnym trendem jest powrót stylu z lat 70. XX wieku. Właśnie dlatego każdy modny mężczyzna powinien kupić spodnie w kant, kraciastą koszulę i kurtkę pilotkę z zamszu. Bardzo popularne są także ubrania oversizowe, i to nie tylko T-shirty i koszule, ale także szerokie spodnie. Takie ciuchy „XXL" warto nosić w sposób umiejętny, aby nie zmienić swojej sylwetki. Dobrze kierować się zasadą, zgodnie z którą tylko jedna rzecz powinna być oversizowa, natomiast reszta raczej dopasowana. W tym sezonie można także postawić na swobodę i nonszalancję w ubiorze. W modzie męskiej popularne są także wyraziste printy, kolorowe sneakersy oraz stylizacje, w którym zmiksowane są wzory kwiatowe z kratą. Koniecznie przejrzyj ofertę sklepów internetowych i poszukaj dla siebie idealnych ubrań na lato 2021!