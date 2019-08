NA ŻYWO: Wiec w obronie abp. Marka Jędraszewskiego

MJ 10.8.19 16:17

Parę osób przyszło, bo niby po co? Jest władza, jest prawo. A lgtb dodać i tak może liczyć na łagodne traktowanie. Te brednie o modlitwach ekspiacyjnych o modlitwach przebłagalnych, to jest zaprzeczenie katolicyzmu. Katolik modli się przed przystąpieniem do działania prosząc o Boże Wsparcie i po działaniu dziękując Panu za efekty działań. Działanie, to nie koniecznie na kopach roznoszenie parady gay pride. W Polsce ciągle lgtb dodać boi się swoją odmienność nazywać dumą, wiec bełkoce o równości. Działanie to nade wszystko prawo, jego ustanawianie oparte na tzw prawie naturalnym. kółko różańcowe, niekoniecznie jest po to, aby raz na miesiąc odmówić część różańca i codziennie każdy z członków odmówił swoją dziesiątkę. To może być róża, która zbiera podpisy pod petycją o zmianę konstytucji, o zmianę prawa, w obronie osób opluwanych przez lgbt dodać, czy na uwrażliwianie ludzi na np tvn, który ciągle pokazuje jako autorytet Roberta Biedronia, zwanego pierwszym pedarastą w Polsce. Biedroń to ten, który złamał szczękę swojej matce. jeżeli ktoś taki robi za autorytet nawet u lewaków, to naprawdę wstyd. Biedroń się odgrażał, że pozwie do sądu tego, kto będzie mówił, że złamał szczękę własnej matce, ale nikogo nie pozwał i nie pozwie, bo to fakt. Dlatego ludzie mają dość tych pseudo modlitw. Może nasze tchórzliwe biskupy wezmą przykład z ks kard prymasa Wyszyńskiego i powiedzą, gdzie dla katolika jest granica tolerancji ale na to bym nie liczył, więc frekwencja na takich "poparciach" będzie żadna. Bo ludzie potrafią się gromadzić i jednoczyć tam, gdzie idzie o konkrety, np marsze i petycje o dostęp telewizji TRWAM do multipleksu. A za takimi poparciami nic nie stoi, zwłaszcza, że postępaki biskupy tych odmieńców z lgtb dodać nazywają swoimi braćmi, uprawiają synkretyzm religijny, np pogrzeb p Adamowicza i temu podobne bezeceństwa. Najpierw jasne samo określenie się episkopatu, potem modlitwa i działanie a nie jakieś słomiane ogniki to tu, to tam.