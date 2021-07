Na promowanie aborcji fundacja Gatesów wyda 1.4 mld USD

- „Fundacja Billa i Melindy Gatesów planuje wydać kolejne 1,4 miliarda dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat, aby powstrzymywać rodziny przed posiadaniem dzieci” – podaje portal LifeSiteNews.

- „Wiemy, że kiedy kobiety kontrolują swoje ciała i swoją przyszłość, otwierają cykl wzmocnienia, który rozbrzmiewa dla przyszłych pokoleń” – pisze na stronie fundacji Melinda Gates.

- „Potwierdzamy także nasze 20-letnie zaangażowanie w planowanie rodziny, wspierając naszych partnerów w opracowywaniu nowych i ulepszonych technologii antykoncepcyjnych oraz zaspokajaniu potrzeb kobiet i dziewcząt w zakresie opieki wysokiej jakości” – pisze dalej.

Wśród partnerów Fundacji Billa i Melindy Gatesów, którzy świadczą ową „opiekę” znajduje się m. in. radykalna aborcyjna organizacja Planned Parenthood, która jest odpowiedzialna zabijanie nienarodzonych dzieci na ogromną skalę. Jest to także organizacja należąca do tzw. przemysłu aborcyjnego, w tym handlu szczątkami zabitych nienarodzonych dzieci.

Fundacji Gatesów, jak wynika ze sprawozdań finansowych tej organizacji, w ciągu zaledwie ostatnich dziesięciu lat przekazała co najmniej 81 milionów dolarów na rzecz aborcyjnego molocha.

Fundacja Gatesów wspiera także inne organizacje aborcyjne.

- Na liście beneficjentów jest też DKT International, organizacja, która określ się jako „charytatywna”, natomiast 68 milionów dolarów od Gatesów przeznaczyła na rozsyłanie pigułek aborcyjnych i innych tego typu „medykamentów” po świecie. Z kolei 46 milionów dolarów trafiło do Marie Stopes International (obecnie MSI Reproductive Choices – organizacji aborcyjnej założonej przez brytyjską feministkę i zwolenniczkę przymusowej sterylizacji w oparciu m. in. kryterium rasy) – czytamy na portalu.

Wśród darczyńców tych organizacji oprócz Gatesów są także takie znane nazwiska jak Buffet, Soros czy Bezos.

Fundacja amerykańskiego oligarchy Warrena Buffeta dla przykładu – jak podaje LSN - w latach 2000-2018 miała przekazać 4 miliardy dolarów na realizację aborcyjnej agendy, wspierając wymienione wyżej organizacje, a także National Abortion Federation.

- George Soros, Michael Bloomberg, Fundacja Davida i Lucille Packardów (prowadzona przez spadkobierców jednego z założycieli Hewlett Packard) i inni przekazali kolejne miliony. CNA [Catholic News Agency] poinformowała, że była żona założyciela Amazona, Jeffa Bezosa, również niedawno przekazała „znaczący, wielomilionowy prezent” proaborcyjnej postępowej grupie – podaje portal.

Jak wynika z analizowanych danych, w wyniku zabójstw poprzez aborcyję, które są wspierane przez wymienionych fundatorów oraz kierowane przez nich organizacje, tylko w zeszłym roku śmierć pomiosło ponad 46 milionów dzieci, w tym ponad milion tylko w Stanach Zjednoczonych.

mp/lifesitenews.com/catholicnewsagency.com