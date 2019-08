Murem za abp. Jędraszewskim! Zachęcamy do podpisania petycji

To wywołało furię przedstawicieli środowisk LGBT, które zaatakowały arcybiskupa. Jeden z liderów tych środowisk nazwał metropolitę „diabłem wcielonym” i zapowiada złożenie na Niego skargi do papieża Franciszka! W internecie przelewa się fala nienawiści, którą podsycają media głównego nurtu, niemal non stop publikując ataki wrogów Kościoła i zapraszając ideologów LGBT przed kamery!