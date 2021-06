Muller: czeski rząd dostał mandat, aby polubownie rozwiązać kwestię Turowa

- Rząd czeski przyjął mandat negocjacyjny do tego, aby z polską stroną się porozumieć, aby zakończyć sprawę kopalni Turów polubownie - powiedział na falach Polskiego Radia rzecznik rządu Piotr Muller.

Muller został spytany o kwestię sporu z Czechami wokół kopalni w Turowie oraz tego, że według najnowszych doniesień prasowych Czechy będą się domagać ukarania Polski. W grę mają wchodzić kwoty rzędu nawet 5 mln euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu postanowienia TSUE o wstrzymaniu wydobycia w Turowie.

- Rozmowa premiera Mateusza Morawieckiegoz premierem Babiszem dotyczyła wycofania tej skargi w momencie podpisania porozumienia. Wczoraj rząd czeski przyjął mandat negocjacyjny do tego, by z polską stroną się porozumieć. Ma wytyczne negocjacyjne w tym zakresie i przechodzimy do finalizowania umowy - powiedział Muller.

- Jednocześnie rozumiem to, że z przyczyn negocjacyjnych również czeski rząd korzysta z instrumentów prawnych, które przysługują mu w toku postępowania, ale generalnie rzecz biorąc dostał mandat negocjacyjny premier Babisz, aby zakończyć polubownie tę sprawę, to był element ustaleń rządu czeskiego - dodał.

W dalszym ciągu trwa jednak spór z Czechami oraz prace nad umową, po podpisaniu której strona czeska ma wycofać skargę do TSUE.

jkg/tvp info