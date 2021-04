MSZ: nie poprzestaniemy na deklaracji Grupy Wyszechradzkiej w stosunku do agresywnej polityki Rosji

Wczoraj w ramach spotkania Grupy Wyszechradzkiej premierzy Polski, Słowacji i Węgier opublikowali wspólną deklarację, w której "zdecydowanie potępiają bezprawne i brutalne działania rosyjskich agentów wywiadu".

- To poważna deklaracja wskazująca z jednej strony na solidarność z Czechami w tej niesłychanie trudnej, złożonej sytuacji, w której mówi się wprost o tym, że za działania terrorystyczne na terenie jednego z państw członkowskich odpowiedzialność ponoszą rosyjskie służby specjalne - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk na antenie TVP.

- Tych wyrazów solidarności kilka się pojawiło (...) Nie można przespać tego momentu, w którym widzimy wielopłaszczyznowe działania Federacji Rosyjskiej także na terenie innych państw UE - kontynuował.

Zdaniem Szynkowskiego vel Sęka reakcja państw Grupy Wyszechradzkiej to dobry krok. Dodał jednak, że "(...) my na tym nie poprzestajemy: działamy na forach międzynarodowych po to, żeby tych głosów i działań było więcej".

Wczoraj minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oskarżył Czechy o łamanie umów międzynarodowych w związku z wybuchem magazynu broni we Vrbeticach z 2014 roku - czytaj więcej tutaj.

jkg/tvp info