Morawiecki o LGBT: Tolerancja - tak, ale nachalna propaganda - NIE!!!

„[…] Trzeba powiedzieć, że w Polsce mamy pełen zakres swobód, tolerancji i wolności dla wszystkich, którzy nie naruszają wolności drugiego człowieka” – podkreślał premier Mateusz Morawiecki.

Szef polskiego rządu w rozmowie na antenie Radia Rodzina mówił między innymi o stanowisku polskich biskupów na temat LGBT, w którym Episkopat podkreśla że szacunek dla tych osób nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów. Podkreślił, że zgadza się z tym dokumentem.

Dodał, że tak długo jak ekspresja i wyznawanie innych poglądów nie narusza wolności drugiego człowieka, powinno to być tolerowane. Jednocześnie zaznaczył:

„Ale w momencie, kiedy narusza się – z jednej strony swobody i wolności drugiego człowieka, albo godność, albo prowokuje się niepotrzebnie – a z takimi akcjami też mieliśmy do czynienia – to my mówimy i ja mówię: dość”.

Podkreślił zdecydowanie:

„Tolerancja - tak, ale nachalna propaganda i afirmacja pewnych ideologii - niekoniecznie, albo po prostu – nie”.

dam/PAP,Fronda.pl