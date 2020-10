MON chce skierować do 20 tys. żołnierzy na walkę z koronawirusem

Wojsko zwiększy zaangażowanie w walkę z pandemią; docelowo w te działania zostanie włączonych co najmniej 20 tys. żołnierzy, których zadania obejmą m. in. udział w budowie tymczasowych szpitali – głosi czwartkowy komunikat MON.

Po odprawie z dowódcami, szef MON Mariusz Błaszczak powiedział:

- Obecna sytuacja wymaga nadzwyczajnych działań. Więcej wojska zaangażuje się w walkę z koronawirusem. W związku z rosnącą liczbą zakażeń poleciłem, aby nie mniej niż 20 tys. żołnierzy pomagało w przeciwdziałaniu pandemii

Obecnie do walki z epidemią MON skierował ponad 3 tys. żołnierzy. Docelowo ma to być co najmniej 20 tys. wojskowych, zarówno WOT, jak i wojsk operacyjnych.

Zakres zadań żołnierzy zostanie rozszerzony i ma obejmować m.in. budowę tymczasowych szpitali oraz większą niż dotychczas pomoc w szpitalach cywilnych.

Żołnierze cały czas są szkoleni.

mp/pap