Modlitwa o uzdrowienie z lęków, obaw i odrzucenia

Duchu Święty, Duchu mojej duszy…

We wnętrzu mojego serca odżywają ciągle lęki i obawy.

Stale boję się odrzucenia. Brak mi akceptacji.

Zabierz to, co mnie obciąża i niepokoi.

Wierzę, że możesz mnie uzdrowić.

Uczyń to, przychodząc do mnie ze swoją łaską i umocnieniem.

Duchu Święty, Duchu mojej duszy…

Umocnij moje wnętrze i przypominaj mi, że Bóg mnie nieskończenie kocha i zawsze akceptuje.

To Bóg napełnia mnie prawdziwą miłością, która podnosi z największych upadków.

On leczy moje lęki, obawy, odrzucenie oraz inne rany duszy.

Napełniaj mnie, Duchu Święty, męstwem i odwagą.

Wlewaj w moją duszę nadzieję. Amen.





Za: biblijni.pl