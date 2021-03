Modlitwa o męstwo i siłę w walce ze złem. Litania do św. Joanny d'Arc

Litania do św. Joanny d'Arc

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Joanno d'Arc, urodzona, by walczyć o wolność Ojczyzny,

Święta Joanno d'Arc, Wzorze dziewic,

Święta Joanno d'Arc, Świątynio najdoskonalszej pokory,

Święta Joanno d'Arc, Wzorze odwagi,

Święta Joanno d'Arc, Przykładzie siły i wytrwałości,

Święta Joanno d'Arc, niepokonana Miłośniczko czystości,

Święta Joanno d'Arc, Zwierciadło cnót wszelakich,

Święta Joanno d'Arc, odwiedzana przez aniołów i świętych,

Święta Joanno d'Arc, któraś nawoływała rodaków do wiary i lojalności,

Święta Joanno d'Arc, trzy razy śmiertelnie ranna,

Święta Joanno d'Arc, trzy razy cudownie uzdrowiona,

Święta Joanno d'Arc, odważna Obrończyni swojego kraju,

Święta Joanno d'Arc, Wzorze doskonałej wierności i miłości,

Święta Joanno d'Arc, fałszywie oskarżona o skandaliczne przestępstwa,

Święta Joanno d'Arc, fałszywie oskarżona o herezję i apostazję,

Święta Joanno d'Arc, fałszywie oskarżona o czary i bałwochwalstwa,

Święta Joanno d'Arc, podtrzymywana na duchu przez aniołów i świętych,

Święta Joanno d'Arc, któraś znosiła furię swoich oskarżycieli,

Święta Joanno d'Arc, któraś wolała upokorzenie i śmierć niż negację prawdy,

Święta Joanno d'Arc, któraś nawróciła świadków swego męczeństwa,

Święta Joanno d'Arc, Patronko narodu francuskiego,

Święta Joanno d'Arc, Patronko młodzieży,

Święta Joanno d'Arc, Patronko patriotów,

Święta Joanno d'Arc, Ostojo fałszywie oskarżonych,

Święta Joanno d'Arc, Opiekunko matek rodzących,

Święta Joanno d'Arc, nowe Światło Kościoła Wojującego,

Święta Joanno d'Arc, która nawet po śmierci inspirujesz ludzi do miłości Ojczyzny,

Święta Joanno d'Arc, która ożywiasz wiarę i odwagę wiernych,

Święta Joanno d'Arc, której imię jest czczone w niebie i straszne dla piekieł,

Święta Joanno d'Arc, sławna przez cuda najwspanialsze,

Święta Joanno d'Arc, która królujesz w chwale,



Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.



V. Módl się za nami Święta Joanno d'Arc.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.



Módlmy się:

Błagamy Cię, Panie udziel nam przebaczenia naszych grzechów, a przez wstawiennictwo Świętej Joanny d'Arc, dziewicy i męczennicy, która zawsze jest miłą w Twoich oczach dla jej niezwykłej czystości i heroiczności wszystkich cnót. Amen.

