MOCNY list egzorcysty o Halloween! PRZECZYTAJ

violencja 31.10.19 21:47

Byłam na Wyspach w czasie 31 pażdziernika , tam jest strasznie i nie chodzi o dynię , chodzi o to , że ludzie zastępują Boga dziwnymi bożkami , często diabelskimi . Człowiek chce kochać Boga , ale są przeszkody i wtedy człowiek szuka SACRUM gdziekolwiek , jakiegokolwiek i przejawia się to w hallopitupitu , w święcie poduszki , w święcie przytulania oraz biustonosza i spodenek etc.

Znam ateistów , którzy sięgają po Sacrum w momentach , których święto poduszki i przytulania im tego nie daje , twierdzą , że w świeckości tego nie ma i sięgają do skarbca KK. Przeważnie są to pogrzeby , Oleksy i w moim środowisku też.

hallopitupitu-ma krótki zasięg i do czasu.