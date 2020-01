Mocne słowa Dudy o Grodzkim. ,,To jeżdżenie ciągłe na skargi jest męczące, a nawet irytujące''

Dumi 6.1.20 10:35

Panie prezydencie. Zrobiliście wiele dobrego, ale przykład Izraela pokazuje, że musicie przestać się kłaniać im w pas bo wystarczy popatrzeć jak nas "szanują" i co robią ze słabszymi, mam tu na myśli Palestynę albo Syrię. Zmiana ustawy o IPN na życzenie Izraela to wstyd i wasza porażka. Polacy oczekują, że Polska nigdy nie będzie kolonią a wasze rządy niestety napawają patriotów dużymi obawami co do kierunku i waszej polityki zagranicznej a właściwie skrajności. Czy pan widzi co robią amerykanie w Iraku a Izrael w Palestynie???