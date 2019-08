MOCNE! Niewygodne pytanie uczestnika festiwalu Owsiaka. Lider WOŚP w panice każe... słuchać Bodnara

Xionc B.Hemoth 2.8.19 13:23

Najwięcej tu mają barany (lub owieczki jak kto woli), które latają do kościółka słuchać faceta w sukience, a jedyne co "mają do powiedzenia" do wyklepane na pamięć regułki. Może gdybyście ruszyli się w jakieś ciekawsze miejsce to wiedzielibyście jak powinna wyglądać debata publiczna. Natomiast jak chcecie wiedzieć jak nie powinna wyglądać, to polecam obejrzeć jakikolwiek program typu "zaproszeni politycy przekrzykują się przy stole". Ten krzykacz z filmiku chciał tę debatę sprowadzić do tego poziomu.

Natomiast minusujcie, nie oczekuje od was, że jesteście w stanie to zrozumieć. Tak zostaliście nauczeni.