Mirosław Piotrowski wystawi kilku kandydatów do Senatu

AB 29.8.19 11:25

Nie dajcie się nabrać!! To wyjątkowy karierowicz-hipokryta udający pobożnisia. Drugi giertych rozbijający prawicę. Wyjątkowo wstrętny człowiek - dwa razy łasił się do PiS, startował z list PiS do PE, a po otrzymaniu mandatu, klub PiS opuszczał. Kaczyński ma dość i nie bierze go na listy, a teraz piotrowski rozwala prawicę. KAŻDY GŁOS NIE ODDANY NA PIS TO RYZYKO ZWYCIĘSTWA TĘCZOWEJ KOALICJI!!!!! Trzeba być wyjątkowym łajdakiem, żeby w takiej sytuacji leźć do parlamentu, mamiąc ludzi postulatami, których NIGDY nie zrealizuje. Co on zrobił w Parlamencie Europejskim?????? W ogóle był niewidoczny. Bryluje tylko w mediach o. Rydzyka, a o. Rydzyk ufa mu, jak niegdyś giertychowi. Żadnego porozumienia z PiS on nie ma!!!! Nie dajcie się nabrać!