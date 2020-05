Minister Zdrowia uspokaja: pomoc suszowa dla rolników zostanie wypłacona po nowelizacji budżetu

Dam 19.5.20 14:27

Jak Cimoszewicz stwierdził, że trzeba się było ubezpieczać, to go mało nie zjedli.

Po co się ubezpieczać, skoro rząd zapłaci z naszych pieniędzy?

Po co dbać za własny dobytek?



I tak się hoduje ludzi niepotrafiących wziąć odpowiedzialności za cokolwiek.