Minister zdrowia obnaża kłamstwa Budki

"Chcę potwierdzić, że jest to lek na ryczałt, który można stosować w ciągu 100 dni od przeszczepu, a 200 dni w przypadku szczególnym - przeszczepu nerki. Jest to lek za 3,2 zł. To lek na ryczałt dla wszystkich zgodnie z rejestrem"-wskazał Łukasz Szumowski.

Jak tłumaczył minister, wskazania do objęcia refundacją to m.in. zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów po przeszczepach narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej; zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie - w przypadku udokumentowanych przeciwwskazań do stosowania walgancyklowiru w stałej doustnej postaci farmaceutycznej.