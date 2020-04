Minister wyjaśnia kwestię maseczek. Nie zmienił zdania, tylko zmieniły się okoliczności

Wojtek Polak 21.4.20 17:38

sowieci kiedyś wymyślili schizofrenie bezobjawową a teraz wymyślili korona wirus bezobjawowy.co to znaczy bezobjawowy a to znaczy że mało jest chorych a trzeba zaszczepić wszystkich. bo z chorych mało będzie kasy co innego jak się zaszczepi wszystkich to wtedy kasy będzie bardzo dużo. wtedy będą mogli zarobić wszyscy typy pokrój Gatesa who onz i reszta zainteresowanych sanepidy przychodnie apteki i lekarze a przy tym można narody przestraszyć i patrzeć ile pozwolimy sobie odebrać wolności.głupimi zawsze było łatwo sterować ich tresować by móc ich okraść.