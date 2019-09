Minister środowiska: Nastąpiła już degradacja Wisły. Widać śnięte ryby

matis89 3.9.19 18:28

Warszawiacy wybrali fanatyka religijnego ideologicznego lewaka Trzaskowskiego. Tak to jest jak się nie odpowiedzialnie wybiera lewakoateistów, fanatyków religijnych i ideologicznych. Teraz po tym lewackim ideologicznym wyborze Warszawiacy lewacko zasrali, zatruli pół Polski wzdłuż biegu Wisły. Dzieci to po Trzaskowskiemu uczcie do dobrej masturbacji i sodomii u siebie, ale przy okazji zasraliście przez to pół Polski. Wstyd dla lewackiej Wawy. Kał lewacki przez pół polski.