Minister Niedzielski: Za tydzień zdejmujemy maseczki

Na ten moment wielu z nas czekało z wytęsknieniem. Dziś minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził za pośrednictwem mediów społecznościowych, że już od przyszłej soboty będziemy mogli zdjąć maseczki na świeżym powietrzu.

Dla wielu osób obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu jest jednym z bardziej uciążliwych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem wirusa. Rządzący zapowiedzieli, że w związku z ustąpieniem III fali pandemii od połowy maja noszenie maseczki na zewnątrz nie będzie już konieczne. W tym zakresie nic się nie zmienia. Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził dziś na Twitterze, że już od przyszłej soboty korzystanie z maseczek będzie konieczne tylko w pomieszczeniach.

- „Średnia 7-dniowa nowych zakażeń spadła do ok 4 tys. przypadków - poniżej minimum między II a III falą, które wynosiło ok 5 tys. Wskaźnik nowych zakażeń na 100 tys. mieszkańców zmniejszył się do 11,4. Od kolejnej soboty będziemy mogli zdjąć już maseczki na zewnątrz”

- napisał dziś dr Niedzielski.

W czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów dot. ograniczeń, nakazów oraz zakazów związanych z pandemią koronawirusa. Reguluje ono również zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Należy pamiętać jednak, że maseczka nie obowiązuje tylko wówczas, kiedy możliwe jest zachowanie odległości 1,5 m od drugiej osoby. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, będziemy musieli mieć założoną maseczkę również na zewnątrz.

Nadal z maseczki będziemy musieli korzystać w pomieszczeniach zamkniętych, w tym w środkach transportu publicznego.

kak/PAP