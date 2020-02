Minister Kowalski: Kończy się lex Gersdorf i lex kasta

Antonim 4.2.20 10:18

Gdyby nie daj Boże to ani Gersdorf an Ziobro, jeśli już to ktoś, kto nigdy nie występował politycznie, i zasługuje na szacunek. Znam takiego kogoś, ale on zrezygnował z bycia sędzią dawno temu, gdyż jak twierdził nie ma w Polsce uczciwego sądu - mentalność sędziów jest postsowiecka. Nie wiem czy możliwa jest odbudowa, a może raczej utworzenie na nowo sądownictwa. Wymagało by to z pewnością młodych nieskażonych komunistyczną zarazą ludzi - ale czy tacy są i czy mają w tym kierunku powołanie?

Mam na myśli powołanie nie parcie.