Minister Emilewicz: kluby fitness być może zostaną otwarte za 2 tygodnie

W kwestii otawarcia granic wicepremier poinformowała, że na pewno nie odbędzie się to wcześniej niż w połowie czerwca. Będzie to przy tym zależeć od liczby zachorowań w Polsce i państwach sąsiednich.

Emiliewicz ostrzegła także, że jeśli po odmrożeniu gospodarki liczba zachorowań wzrośnie to rząd jest gotowy do tego, by znów "zaciągnąć hamulec ręczny".