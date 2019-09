Mike Pence gasi totalnych ws. praworządności w Polsce

– Rozmawialiśmy na szereg tematów. Zarówno w cztery oczy, jak i z delegacją. Rozmawialiśmy o niezawisłości sądów. Powiedziałem prezydentowi Dudzie, że jesteśmy wdzięczni za jego zaangażowanie we wzmacnianiu podstaw praworządności. Jest to właściwe, ale jest to również najszybsza droga, aby zachęcić inwestorów zagranicznych, aby się ci zainwestowali własnie w Polsce. Cieszę się ze prezydent wykazał się przywództwem i będą podejmowane kolejne kroki by wzmocnić niezależność sądów. To leży w interesie polskiego narodu i naszych relacji – mówił wiceprezydent USA