Miałeś Ujazdowski złoty róg - dziś nie chcą go nawet w POKO

Politycy są jak chorągiewki. Wszystko idzie z wiatrem, nie pod wiatr. Co my mamy jeszcze rdzennie Polskiego ? Wyprzedali kraj ! Żadna prawica nie odzyska już majątku narodowego, chyba że zaczęłaby tworzyć w komputerze pieniądz a to tylko mogą Niemcy. Niestety, mimo wielkiej pracy prawicy żyjemy nadal w państwie teoretycznym i Bogu dzięki że jeszcze ziemia i lasy są Polskie ale ile tak naprawdę ? W sklepach mamy fałszowaną żywność, z dodatkami paskudnych substancji. Leczeni jesteśmy chemią, ziemia skażona chemią, uprawy skażone, produkty żywnościowe skażone, chów nakładczy chorej trzody chlewnej z zachodnich krajów kwitnie, w dodatku jeszcze wejdzie 5G z mocą zapewne wielokrotnie większą niż to co na zachodzie. BŁOGOSŁAWCIE SZCZERZE WSZYSTKO CO JECIE I PIJECIE !

Miałeś chamie złoty róg.

Jak zobaczymy, że wszystko stracone, wiedzmy że Jezus chce nas ratować. Tu i jedynie tu mamy szukać ratunku, w Jezusie Królu Polski.

