Męski Różaniec w Krakowie. ,,Walka trwa. Maryja wzywa swoje dzieci do potężnej walki duchowej''

Niejestemrobotem 7.6.20 20:59

Tak, to sutne, że obecnie rządzi skrajnie lewacki rząd, który rozdając pieniądze darmozjadom deprawuje ludzi i niszczy etos pracy. Co nie zmienia faktu, że jest on ogromnym wspólnikiem kościoła i również tej organizacji podlizuje się, przekazując ogromne pieniądze. A co narzucania światopoglądu, to organizacje pro kościelne próbują zabronić czy to aborcji czy in vitro, a co najgorsze częściwo im się to udało.