Mateusz Morawiecki: Projekty PiS zachwycają świat! Od Paryża, po Waszyngton!

Tym projektem wdrażamy wakacje podatkowe, które mają trwać do 26. roku życia. Zainteresował się tym rozwiązaniem cały świat, mogę powiedzieć. Od Paryża, po Waszyngton. Miałem prośbę od CNN o przeprowadzenie wywiadu w tej sprawie. Szczególnie interesowało ich jak to jest przyjęte przez młodych ludzi, co chcemy osiągnąć poprzez ten nowy projekt. A chcemy osiągnąć bardzo dużo - mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania z młodymi wyborcami w Sochaczewie.

Często mówi się, że młodzi są przyszłością narodu. Oczywiście że są przyszłością narodu, ale chcemy żeby byli też teraźniejszością, żeby młodzi tu i teraz mieli dla siebie dobre miejsce do życia, w Polsce, żeby oferta nie polegała na tym, żeby radzić młodym ludziom wyjazd na stałe z naszego kraju czy wzięcie kredytu. Nie tędy droga. Przede wszystkim chcemy żeby na młodych ludziach, na których barkach kiedyś spocznie przyszłość tego kraju, żeby mieli lżej dzisiaj, żeby mieli lżej dzisiaj, żeby na ich barkach dzisiaj nie było takich podatków, takiego opodatkowania, jakie było do tej pory

Z Polski wyjechało przez 15 lat ponad 1,5 mln ludzi. Większość z nich to młodzi ludzie. To tak, jakby – można powiedzieć – opustoszała cała Warszawa. A więc stworzenie perspektyw zawodowych, dla młodych ludzi do rozwoju jest czymś fundamentalnie ważnym. Dlatego tu, w Sochaczewie, ale też w całej Polsce obiecujemy młodym ludziom właśnie to. Wakacje podatkowe do 26. roku życia, a potem też pracujemy nad coraz lepszymi warunkami dla tych, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek i dla tych, którzy chcą podejmować prace u różnych pracodawców – stwierdził premier Mateusz Morawiecki.