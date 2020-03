Maryja ostrzegała przed epidemią. Objawienia w Trevignano Romano

Jan Radziszewski 24.3.20 15:32

nie szalej żydzie bo was czeka szczególnie ciężkie piekło !!!

Polska to nie Polin. Polska jest krajem starożytnym a Ariowie -Słowianie, w tym zwłaszcza z terenów dzisiejszej Polski, nieśli kulturę i swoje geny na Bliski Wschód i w wiele innych miejsc.

Imię Mojej Matki jest słowiańskie – Miriam, to znaczy - jestem pokojem. Korzenie Mojego Imienia też są słowiańskie : Iz, co znaczy – z głębi prarzeczy. Przykładem jest rzeka Izera, dzisiaj w Niemczech, wtedy i później rzeka ludu tylko słowiańskiego.

Dawid oznacza dający wid, czyli światło.



Uzupełniaj swą wiedzę prezydencie Dudo bo źle Cię uczyli ( jak i innych Polaków). Sam powiedziałeś, że się uczysz, zatem ucz się.



Masoni w Polsce, sługi szatana. Wasz czas w Moim Kraju kończy się. Posłużę się jeszcze wami dla oczyszczenia Polski lecz wasze miejsca w piekle są straszne.

Kto szkodzi Polsce będzie bardziej jeszcze męczony niż mieszkaniec innego kraju szkodzący jemu.

Zatem wasze piekielne cierpienia masoni służący szatanowi w Polsce będą jeszcze większe niż masonów we Francji, Niemczech czy innych krajach.

Zatem pamiętajcie.

Chcecie żyć choćby dla marnego życia ziemskiego i waszych bliskich.

Zatem czyńcie tak aby żyć bo kto oddaje się szatanowi nie żyje lecz już jest martwy.

Strzeżcie się.

Truliście przez wiele lat Polaków smugami chemtrails. Zatrzymałem to teraz w wielkim stopniu. Widzicie to.

Więc nie wierzgajcie przeciw ościeniowi.