Marsz Niepodległości inny niż wszystkie. Jest decyzja organizatorów

Organizatorzy Marszu Niepodległości podjęli decyzję w sprawie tegorocznego wydarzenia. Odbędzie się ono w formie innej niż zwykle, pozwalając na bezpieczny w nim udział Polaków.

„W tym roku, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczestników, a przede wszystkim weteranów, którzy co roku nam towarzyszyli, zdecydowaliśmy zmienić formułę naszego wydarzenia”

- piszą organizatorzy Marszu w oświadczeniu, które zaprezentował prezes Stowarzyszenia Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz.

Zaapelowano:

„11 listopada zapraszamy wszystkich Polaków do tego, aby przyjechać do Warszawy na rondo Dmowskiego samochodami i motocyklami. Widzimy się jak co roku o godz. 14:00. Zachęcamy do oflagowania i przyozdobienia pojazdów barwami narodowymi”.

Wiceprezes Stowarzyszenia Tomasz Kalinowski podkreślił, informując o decyzji:

„Patriotyzm to odpowiedzialność za drugiego człowieka i wspólnotę, dlatego w tym roku #MarszNiepodległości odbędzie się w formie zmotoryzowanej”

