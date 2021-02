Marksistowska fabryka nienawiści zmienia poglądy ludzi

Czy w USA narasta fala nienawiści? Jeśli wierzyć raportowi Southern Poverty Law Center (SPLC), jaki co roku publikuje ta amerykańska organizacja, są powody do niepokoju. Pytanie tylko: Czy wierzyć? Jak pisze Rodney Pelletier na portalu „Church Militant”: „Oczywiście, jeśli sądzisz, że małżeństwo jest pomiędzy mężczyzną i kobietą – jeśli w rzeczywistości możesz zdefiniować słowa mężczyzna i kobieta i że nienarodzone dzieci to ludzie – wówczas prawdopodobnie należysz do grupy nienawiści albo przynajmniej podzielasz poglądy z taką grupą”.

Publicysta konserwatywnego portalu zwraca uwagę na to, że „ostatnie dążenie do napiętnowania ludzi jako należących do grup nienawiści to jeden ze sposobów, w jaki marksiści kulturowi zmieniają to, jak ludzie postrzegają świat wokół nich”. Takim przykładem manipulacji jest raport SPLC, który „pokazuje setki kropek na mapie USA”. Te kropki wyobrażają „grupy nienawiści”, które zostały podzielne według różnych kategorii, takich jak antyemigracyjne, antymuzułmańskie, anty-LGBT i tym podobne.

Jako jeden z przykładów Pelletier podaje „grupy ekstremistów”. Według raportu jest 13 takich ugrupowań powiązanych z Ku Klux Klanem. Jednak jak stwierdza publicysta, kiedy dowiadujemy się, że „lewicowcy mówią o Klanie, można by pomyśleć, iż jest ich dziesiątki tysięcy we wszystkich 50. stanach. To samo dotyczy faktycznych ugrupowań zwolenników supremacji białych na mapie – jest ich tylko garść”. Co można bez trudu sprawdzić samemu.

Takie napiętnowanie różnych osób i grup mianem nienawiści to, jak pisze Pelletier, „część dążenia lewicowców do tego, żeby zło brzmiało jako dobro, a dobro jako zło. Pomyślmy o stosowanym przez aborcjonistów zwrocie za wyborem. Któż nie popiera prawa kobiety, by decydować o tym, co chce robić ze swoim ciałem? Z pewnością tylko potwór dążyłby tutaj do ingerencji!”

Zdaniem publicysty jesteśmy świadkami „diabelskiej dezorientacji”, a „katolicy tak niewiele słyszeli o moralności i doktrynie, że ludzie szukają teraz swojej moralności i doktryny poprzez marksistowskie slogany”. Dziennikarz przytacza też ostrzeżenia z Biblii, m.in. z Księgi Izajasza: „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy uznają ciemności za światło, a światło za ciemności!” (Iz 5,20).

jjf/ChurchMilitant.com