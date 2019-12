Marian Banaś wydał oświadczenie

stm. 4.12.19 13:33

Cieszy mnie, że p. Banaś się nie poddaje. Sprawa ta podobna jest do sprawy " ustawki"na Romualda Szeremietiewa: Jest nawet ta sama (k..a) atakująca,,dziennikarz śledczy'' tvn. Po chyba 10 latach Szeremietiew został przez sądy uniewinniony a te kanalie redaktor i komorowski niby prezydent nie przeprosili. Pan Romuald Szeremietiew jest bardzo uczciwy człowiek, bo gdyby na mnie trafiło, do końca życia o tym fakcie te gnoje by pamiętały i nigdy by krzywdy nikomu nie wyrządzili....A w jaki sposób; przykładów dość:historia magistra vita.

PS. komorowski oświadczył ,że jak Szeremietiew wygra w sądzie to on wycofa się z polityki.Jak widać nie dotrzymał słowa a przegrał jeszcze z Sumlijskim - normalny śmieć.