Marek Gróbarczyk: Przyzwyczailiśmy się do schizofrenii opozycji

„ Mieliśmy happeningi na tym terenie, mieliśmy różne informacje do Komisji Europejskiej, mieliśmy wielkie debaty w Sejmie. Fakt jest taki, że to, na co się zdecydowaliśmy i co obiecaliśmy, jeśli chodzi o realizację, po prostu dotrzymamy” - powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk odnosząc się do kwestii przekopu Mierzei Wiślanej.