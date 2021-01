Marek Budzisz o działaniach Rosji: Wojna jest coraz bliżej

Marek Budzisz zwraca na łamach portalu wPolityce.pl uwagę na wypowiedź dowódcy wojsk obrony przeciwlotniczej Białorusi, gen. Igora Gołuba, na temat rozpoczętych ćwiczeń. W swojej wypowiedzi wojskowy wskazał na przezbrojenie białoruskich oddziałów wojsk obrony przeciwlotniczej. Publicysta podkreśla, że ta wypowiedź musi być zauważona w Polsce.

Białoruskie oddziały obrony przeciwlotniczej rozpoczęły ćwiczenia ze zwalczania dronów. Generał – major Igor Gałub, mówiąc o rozpoczętych ćwiczeniach, zdradził bardzo niepokojące informacje. Białoruskie oddziały wojsk obrony przeciwlotniczej przechodzą z dotychczasowych rosyjskich systemów S-300 na nowocześniejsze systemy S-400 oraz Pancyr – C. Mają otrzymać też nowe śmigłowce uderzeniowe Mi-35 oraz rosyjskie Su-30 SM. Białoruski dowódca wskazał też na testowanie pokładowych systemów obrony, mających podnieść przygotowanie jego jednostek.

Marek Budzisz zauważa, że Białorusi nie stać na zakup takiego sprzętu. Rosja musiała więc zgodzić się sprzedać go na kredyt. Wcześniej Kreml niechętnie zapatrywał się na taki scenariusz. Jego realizacja, w ocenie autora, może wskazywać, że na Białorusi ma powstać rosyjska baza lotnicza.

- „Jeśli zatem potwierdzą się rewelacje generała – majora Igora Gołuba, to możemy mieć do czynienia ze znacznym, skokowym, pogorszeniem się relacji strategicznych w bezpośredniej bliskości polskich granic i wzrostem obecności wojskowej Rosji na Białorusi” – alarmuje Marek Budzisz.

Dodaje, że podobnie do Polski, rozwojem wydarzeń na Białorusi powinna być zaniepokojona Litwa.

Autor zauważa, że po zapowiedziach białoruskiego dowódcy, litewskie ministerstwo obrony poinformowało na swoich stronach internetowych o rozmowie ministra Margiris Abukevičiusa z amerykańskim ambasadorem w Wilnie Robertem Gilchristem, której tematem była m.in. kwestia przekształcenia statusu 3 batalionu 3 Dywizji Piechoty U.S. Army z pobytu rotacyjnego w stały.

- „Z podobnym sygnałem mamy też do czynienia w przypadku szwedzkich sił zbrojnych. Otóż tamtejsze ministerstwo obrony właśnie umieściło w serwisie YouTube serię filmów poświęconych wojnie z Rosją o Arktykę. Opatrzone są one wspólnym tytułem Kiedy zacznie się wojna. Jeśli potwierdzą się rewelacje generała – majora Igora Gołuba, to z pewnością możemy być bliżej jej wybuchu” – podsumowuje Marek Budzisz.

kak/wPolityce.pl