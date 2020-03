Mamy 6. ofiarę koronawirusa w Polsce. Zmarła miała 27 lat

Kilku chłopców, mających od 10 do 14 lat, zaatakowało Wietnamkę. Rzucali w nią kamieniami i wyzywali. Sprawą zajmie się sąd dla nieletnich. O ataku kilku chłopców na kobietę pochodzącą z Wietnamu poinformował na swoim facebookowym profilu Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Doszło do niego w Łukowie w województwie lubelskim na ul. Klimeckiego. Grupa chłopców rzucała w kobietę kamieniami i ją wyzywała. "Spier... kur... Chinko jeb..!" - krzyczeli do kobiety. Gdy ta odpowiadała: "Nie wolno", w odpowiedzi usłyszała, że jest z Chin i ma koronawirusa.



https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,25806279,kilku-chlopcow-zaatakowalo-wietnamke-spier-chinko-jeb.html

