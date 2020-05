Małgorzata Manowska nowym I Prezesem SN

Jan Radziszewski 25.5.20 11:53

zboki Lucyfera pocieszę was kara wkrótce spadnie na Sekielskiego co na to GW i itp media poddane kontroli żydowskiej i niemieckiej

wtorek, 19 maja 2020

19 V 2020 Sekielski umrze dokładnie 10 października 2020

Wtorek, 19 maja



Zapisz dziecko

- Dobrze dziecko, skoro to Cię nie satysfakcjonuje do końca to Sekielski umrze niż będzie rocznica wyboru Jana Pawła II.

- Dziękuję Panie Jezu, chwała Tobie Chryste.

- Panie Jezu, nie gniewaj się, a jakby tak była dokładna data?, dokładny dzień?

- A jaki byś chciał dzień, dziecko?

- 10 października 2020.

- Tak, dziecko:) Poważny tym razem uśmiech Pana Jezusa.

- Dziękuję Panie Jezu, Chwała Tobie Chryste.

Dziękuję.

-:) Pan Jezus się ze mnie śmieje.

- Panie Jezu, Ty się ze mnie śmiejesz, ale ów Sekielski umrze naprawdę 10 października tego roku?

- Tak dziecko, 10 października 2020 nastąpi jego zgon.

- Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste Królu.

Cześć i Uwielbienie Bogu Ojcu.

-:)



Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski



To cóż panie Sekielski, zostało Ci ponad cztery miesiące życia. Dokładnie cztery miesiące i dwadzieścia dni.

Korzystaj z życia i ciesz się sukcesem intensywnie bo aż przez prawie pięć miesięcy.

Nażyj się na całego kolego.

Trzeba będzie umrzeć w smoleńską półrocznicę, w którym to Smoleńsku brało udział państwo Izrael, wielki wróg Polski i Polaków.

Jak ktoś tak kocha Polskę genetycznie jak Ty to musi być i data dobra. Widzisz, nie jesteś zlekceważony jak kto podrzędny. Masz dobrą datę. Oszczędzono Ci też trudu bo człowiek na tej ziemi musi się trudzić, a Ty już nie będziesz musiał aby dorzucać paliwa na rocznicę wyboru Jana Pawła II w 100 lecie Jego urodzin. Może zaczniesz, ale nie skończysz.

No, wszakże się tym pocieszysz, że nie wszystek umrzesz ( non omnis moriar) bo zostaną po Tobie Twe dzieła.

W rzeczy samej to Cię mogę zapewnić, nie wszystek umrzesz. Tylko rzecz polega na tym iż raczej będziesz w miejscu gdzie będziesz chciał umrzeć i to jak najbardziej wszystek, ale nie będziesz mógł. Będziesz umierał nie mogąc umrzeć. I na tym polega problem.

Ale póki co ciesz się życiem. Nie wiem czy życzyć Ci abyś się zdrowo odżywiał. Ciesz się swoją urodą, może będą tacy co w niej zagustują, w tym przede wszystkim niewiasty. Urodą, która przywodzi na myśl państwo Izrael, choć jest to jakaś odmiana arabska wręcz. Coś jak Saudowie?, kryptożydzi.