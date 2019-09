Łukaszenka do Putina: Nie będziemy o nic prosić. Ropę możemy sprowadzać przez Polskę

Białoruski przywódca odniósł się w ten sposób do problemów w negocjacjach gospodarczych z Kremlem.

„Sprawdzamy trasę północną. Powiedziałem wprost władzom w Rosji. I przez Polskę, i przez kraje bałtyckie (moglibyśmy sprowadzać ropę – PAP). Jeśli jednak zaczniemy dostarczać ropę z Polski, to zajmiemy dwie nitki rurociągu Przyjaźń, którym (na zachód – PAP) płynie rosyjska ropa na eksport” -wskazał Łukaszenka. W ostatnim czasie Rosja zarzuca, że Białoruś żyje na jej koszt. Łukaszenka w odpowiedzi zasugerował, że skoro Moskwa dąży do urynkowienia np. cen na ropę dostarczaną Mińskowi, to ten może „sięgnąć po inną ropę znajdującą się na rynku”.