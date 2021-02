,,Lu’’ zawiedziona. ,,Margot’’ oświadczył się ,,Łani’’

Prawdziwe poruszenie panuje w kolektywie „Stop Bzdurom” po tym, jak uznający się za osobę „niebinarną” Michał Szutowicz ps. „Margot” w całkiem tradycyjny sposób postanowił zaręczyć się z „Łanią”. To może okazać się smutną wiadomością dla reszty kolektywu, zwłaszcza dla „Lu”, która po tym, jak „Łania” powiedziała „tak”, może zejść na dalszy plan w życiu „Margota”.

Michał Szutowicz jest znanym aktywistą środowisk LGBT, liderem kolektywu „Stop Bzdurom”. Chociaż uważa się za osobę „niebinarną” i oczekuje, aby zwracać się do niego jak do kobiety, żyje w związku z kobietami. Ma przynajmniej dwie partnerki, to „Łania” i „Lu”.

W tym niecodziennym „związku” zaszły jednak znaczące zmiany. Nie wiemy czy Szutowicz postanowił się ustatkować, jednak z mediów społecznościowych „Łani” dowiadujemy się, że mężczyzna w całkiem konserwatywny sposób jej się oświadczył, a ta zgodziła się zostać jego żoną. Nie zdradziła jednak, co zmienia to w relacji jej obecnego narzeczonego z jego drugą partnerką.

