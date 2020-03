Aż do 12 marca LOT zawiesza wszystkie rejsy do Włoch. Jak poinformował dziś p.o. rzecznika prasowego firmy Michał Czernicki, wszystkie osoby posiadające bilety na te połączenia zostaną o fakcie poinformowane.

„Wszystkie osoby, które do tej pory zakupiły lub zakupią do 31 marca br. bilety polskiego przewoźnika na podróże od 6 marca do 24 kwietnia 2020 r. mają teraz możliwość dokonania bezpłatnej zmiany daty podróży na loty do 31 grudnia 2020 r. z zachowaniem klasy rezerwacyjnej”.